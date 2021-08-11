В Орле отпразднуют день физкультурника

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В будущую субботу в Орле отметят День физкультурника. На 14 августа в областной столице и районах региона запланирована череда спортивных событий.

Торжественное мероприятие и спортивный праздник состоятся на стадионе имени Ленина в Орле, начало в 10.00. Собравшихся ждут мастер-классы, показательные выступления спортсменов, эстафеты, комплекс ГТО.

- При их проведении спортивных мероприятий будут соблюдаться меры санитарно-эпидемиологической безопасности, - отметили в пресс-службе Правительства Орловской области.

ЗНАЙ!

Всесоюзный день физкультурника учрежден в 1939 году в СССР. Впервые праздник прошел 18 июля, а через 12 лет его решили всегда отмечать во вторую субботу августа.

Сейчас День физкультурника — это все также массовый праздник, который проходит в большинстве российских городов. Главная цель – пропаганды спорта, физкультуры и здорового образа жизни.