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Экономика11 августа 2021 17:50

Банкротство завода «ОРЛЭКС» завершено

Процедура длилась больше 10 лет
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Процедура конкурсного производства завершена

Процедура конкурсного производства завершена

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Арбитражный суд Орловской области сообщил о завершении процедуры банкротства завода «ОРЛЭКС». Некогда одно из крупнейших предприятий региона, производившее контрольно-измерительные приборы, проходило процедуру более 10 лет.

Ходатайствовал о прекращении процедуры банкротства конкурсный управляющий завода. Ходатайство это удовлетворено, все неудовлетворенные требования кредиторов считаются погашенными, сообщает «Коммерсант». Процедура банкротства завершена 5 августа.

Завод стал чахнуть в 2008 году, во времена финансового кризиса. В 2011 году стартовала процедура банкротства. Не раз предприниматели и политики вели речь о возрождении предприятия, но дать вторую жизнь производству не удалось. Имущество «ОРЛЭКСа» распродали.