В Орловской области 12 августа не будет работать номер «112» Фото: Наталья Меркулова

В четверг, 12 августа, в Орловской области не будет работать номер «112». Связано это с проведением технических работ. Об этом сообщает Центра обработки вызовов экстренных оперативных служб.

В случае чрезвычайной ситуации жителей региона просят обращаться по прямые номерам экстренных служб. Напомним, это «101» (пожарная служба), «102» (полиция) «103» (скорая помощь) и «104» (аварийная горгаза).

- В случае происшествия необходимо обращаться на данные номера, - рекомендует пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.