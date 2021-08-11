В орловском селе Тагино три недели не было воды из-за аварии Фото: Архив "КП"

В селе Тагино Глазуновского района три недели не было холодной воды из-за аварии на водозаборной скважине и водопроводе. Однако ответственные за ремонт и обслуживание организации не спешили устранять неполадки.

В итоге селяне обратились с жалобой в прокуратуру. Прошла проверка и ситуация сдвинулась с мертвой точки – последствия аварии устранили и вода снова вернулась в дома жителей Тагино. Правда, для этого пришлось внести предписание в адрес главы районной администрации и директора МУП «Эконом-Сервис».

- Кроме того, в отношении директора муниципального предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». В настоящее время материалы административного дела направлены для рассмотрения в Управление региональной жилищной инспекции, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.