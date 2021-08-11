Убеждал, что вернет: орловец знакомился с девушками в соцсетях и выманивал деньги

Орловец знакомился с девушками в соцсетях и выманивал деньги Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла удалось вычислить и задержать любовного афериста. Молодой мужчина знакомился с девушками в соцсетях, начинал с ними встречаться, а затем выманивал крупные суммы денег под предлогом финансовых проблем.

На удочку мошенника попались три орловчанки. Каждую из девушек 29-летний мужчина уговорил взять на свое имя кредиты, ссылая на то, что ему самому не дают заем без официального трудоустройства. Также он не гнушался брать у своих «возлюбленных» их последние золотые украшения.

- Общая сумма ущерба от деятельности злоумышленника составила свыше 700 тысяч рублей. Похищенными средствами он распорядился по своему усмотрению. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.