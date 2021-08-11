Водопровод от Авиационной до Генерала Родина в Орле готов на 64% Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается строительство водовода от Авиационной улицы до улицы Генерала Родина. Коммуникации начали прокладывать из Заводского района в Советский еще в марте 2021 года и должны завершить работы в ноябре.

В настоящее время готовность объекта составляет 64%. Уже проложено 2650 метров трубопровода.

- Выполнен «прокол» под автодорогой по Карачевскому шоссе и по улице Авиационной с устройством футляров. Водовод проложен по бульвару Молодежи и вдоль Карачевского шоссе. В июле приняты работы на сумму 4,9 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Общий объем финансирования строительства водовода составляет порядка 81 млн рублей.

Напомним, 18 июля в Зареченском микрорайоне из-за врезки на водоводе отключат холодную воду. Подробнее здесь.