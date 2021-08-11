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В Орловской области пропала 37-летняя женщина. Валентина Санжакова ушла из дома в районном центре Змиевка 4 августа, с тех самых пор ничего не известно о возможном месте ее пребывания.

О поисках объявил отряд «Лиза Алерт», волонтеры разместили ориентировки в соцсетях. Приметы Валентины Александровны Санжаковой 1984 года рождения следующие: рост 165 см, нормальное телосложение, темные волосы до плеч, зеленые глаза. В чем женщина была одета, когда уходила, не известно.

Всех, кто знает какую-либо информацию о возможном месте пребывания пропавшей, волонтеры просят сообщать на горячую линию по телефону 8 800 700 54 52 или 112.