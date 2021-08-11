Сбыт крупной партии «синтетики» пресекли полицейские в Орле

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Очередного сбытчика наркотиков задержали полицейские в Орле. 38-летний горожанин собирался продать около полусотни доз «синтетики».

Оперативники поймали дилера в Заводском районе облцентра. «Товар» был при нем: 44 свертка, уже подготовленных к бесконтактной продаже. Их изъяли и исследовали в экспретно-криминалистическом центре. Оказалось, что в свертках находилось производное N-метилэфедрона синтетическое вещество. Общая масса превысила 16 грамм, согласно российскому законодательству это крупный размер.

Возбуждено уголовное дело.

- Как установили полицейские, оптовую закладку с данным веществом гражданин приобрел бесконтактным способом с целью дальнейшего сбыта на территории региона. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.