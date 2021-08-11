Парк Машиностроителей в Ливнах продолжают благоустраивать по гранту

Парк Машиностроителей в Ливнах. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

В городе Ливны работы по благоустройству парка Машиностроителей в самом разгаре. Райцентр Орловской области продолжает воплощать масштабный проект, победивший во всероссийском конкурсе.

Парк Машиностроителей в Ливнах. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Напомним, в начале осени 2020 года Ливны выиграли Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Согласно задумке авторов, в городе должна появиться территория с современным оборудованием и площадками для занятий спортом. Это и замкнутые роллер-лыжной петли, воркаут, скейт-площадки, мини-стадион с навесом, игровой павильон и зоны для занятия йогой и пилатосом.

На воплощение проекта были выделены субсидии из федерального бюджета. Общая стоимость работ - 69 миллионов рублей.

Парк Машиностроителей в Ливнах. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

- На данный момент уложено почти 6 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, подготовлено покрытие роллерной дорожки, подготовлено асфальтное покрытие под прорезиненное покрытие беговой дорожки вокруг парка, выполнено устройство площадок из песка для детей и волейбольных игр. Установлено детское оборудование, в том числе качели и игровые комплексы. Ведется устройство фонтана и монтаж освещения», - сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.