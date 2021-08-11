Безопасность избирательных участков проверяют в Орловской области

Перед выборами идет проверка безопасности участков Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области перед сентябрьскими выборами началась проверка безопасности избирательных участков. В том числе отрабатываются действия на случай непредвиденных обстоятельств.

В местах, где будет проводиться голосования, проверяют работоспособность пожарной сигнализации, состояние эвакуационных путей и выходов. Проводятся учебные эвакуации.

-С руководителями объектов, председателями и членами избирательных комиссий проводятся противопожарные инструктажи, беседы по соблюдению требований пожарной безопасности. На информационных стендах учреждений размещается наглядная агитация на противопожарную тематику, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В ведомстве отмечают также, что вопрос безопасности во время голосования находится на особом контроле.