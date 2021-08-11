В Орловской области при столкновении «Ауди» и «ВАЗа» пострадали три человека

При столкновении «Ауди» и «ВАЗа» пострадали три человека. Фото Госавтоинспекции Орловской области

Во вторник, 10 августа, на 26 километре автодороги «Нарышкино-Сосково-Верхняя Боевка» произошло ДТП. Отечественная легковушка врезалась в иномарку. Пострадали три человека.

Авария случилась в 14:40 часов дня. 26-летний водитель «ВАЗ 21083» столкнулся с «Ауди», которая направлялась в сторону села Сосково.

- В результате ДТП пассажиры автомобиля «ВАЗ» - двое мужчин 47 лет 30 лет- получили травмы и были госпитализированы. 60-летняя пассажирка автомобиля «Ауди» также получила травмы, но отпущена домой, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.