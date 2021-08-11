В Мценске, Ливнах и Орле капитально отремонтируют больницы и поликлиники Фото: Архив "КП"

В Орловской области планируют капитально отремонтировать две районных больницы и две поликлиники. Речь идет о Мценской и Ливенской ЦРБ, детской поликлиники в Мценске и поликлиники № 2 в Орле.

Первым ремонт должен начаться в Ливнах. Здесь обновление в рамках регпрограммы предусмотрено в 2021 году. Стоимость работ составит около 54,5 миллиона рублей.

В 2022 году намечен капитальный ремонт поликлиники Мценской ЦРБ. Здесь пройдет замена кровли стационара больницы. В 2023 году ожидается ремонт всего здания, включая станцию скорой помощи. Ориентировочная сумма финансирования - около 80 миллионов рублей.

В 2024 году пройдет ремонт детской поликлиники в Мценске.

- Также в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области» обновят и поликлинику № 2 в Орле. Стоимость ремонта – почти 60 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.