Коронавирус в Орле, новости на 11 августа: за сутки заразилось еще 103 человека

Собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области Фото: Ольга СУПОНЕВА

Статистику по распространению ковида в регионах России обновил федеральный оперативный штаб. Собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 11 августа 2021 года.

Заболеваемость в последние дни снова пошла вверх: заболело еще 103 человека. Суммарное же количество подтвержденных случаев ковида за время пандемии достигает на сегодняшний день 41 183.

Выздоровевших пациентов за последний день меньше, чем заболевших: закрыли больничный 65 орловцев. В общей сложности излечилось 38 635 пациентов.

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И снова зафиксированы смертельные случаи. По данным федерального оперштаба, в Орловской области за сутки от коронавируса умерло еще 4 человека. Всего же ушло из жизни 887 болевших ковидом жителей региона.

Количество случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день в Орловской области весьма высокое: 5511,3 на сто тысяч населения, в среднем по России на сто тысяч человек фиксируется 4360,7 случаев заражения. Число смертей на сто тысяч жителей на Орловщине составляет 118,7, тогда как в целом по стране - 111,4.

Режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничения продлены до конца августа 2021 года.