Мобильный пункт вакцинации заработает в Советском районе Орла 11 августа Фото: Архив "КП"

В Орле продолжают работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Сегодня, 11 августа, прививку можно будет сделать в Советском районе города.

Мобильный прививочный пункт заработает в 12 часов дня на Наугорском шоссе, 76 рядом с торговым центром «Европа». Принимать пациентов здесь будут до 19 часов вечера.

- При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.