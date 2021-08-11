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Общество11 августа 2021 11:01

Дополнительный ремонт 22 дорог Заводского района Орла пройдет в 2021 году

Основная часть их находится в Зареченском микрорайоне, на Новой Ботаники и 909 квартале
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В 2021 году в Заводском районе Орла планируют дополнительно отремонтировать 22 дороги. Основная часть их находится в Зареченском микрорайоне, на Новой Ботаники и 909 квартале.

Средства на проведение ремонтных работ - 100 миллионов рублей – должен выделить Дорожный фонд Орловской области.

- По 21 объекту торги на поиск подрядной организации уже объявлены. Также планируется отремонтировать асфальтогранулятом 42 дороги частного сектора, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Полный список дорог, которые ждет ремонт, можно посмотреть здесь.