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Общество11 августа 2021 11:01

Из Орловской области в Германию отправили 54 тонны лисичек

Перед поставкой за рубеж грибы проверили на безопасность
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Грибы проверили на безопасность и отправили в Германию

Грибы проверили на безопасность и отправили в Германию

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловская область отправила за рубеж 54 тонны лисичек. Партия грибов "поехала" в Германию.

Перед отправкой грибы проверили на безопасность.

- При проведении лабораторных исследований карантинных вредных организмов в экспортируемых партиях выявлено не было, подкарантинная продукция отвечала международным требованиям страны-импортера, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской области.

Ведомство выдало фитосанитарные сертификаты на крупную партию грибов, и теперь она отправилась в страну назначения.