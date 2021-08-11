Из Орловской области в Германию отправили 54 тонны лисичек

Грибы проверили на безопасность и отправили в Германию
Фото: Ольга СУПОНЕВА
Орловская область отправила за рубеж 54 тонны лисичек. Партия грибов "поехала" в Германию.
Перед отправкой грибы проверили на безопасность.
- При проведении лабораторных исследований карантинных вредных организмов в экспортируемых партиях выявлено не было, подкарантинная продукция отвечала международным требованиям страны-импортера, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской области.
Ведомство выдало фитосанитарные сертификаты на крупную партию грибов, и теперь она отправилась в страну назначения.