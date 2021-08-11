На Комсомольской в Орле на встречке столкнулись «Хендэ» и «Киа». Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

Во вторник, 10 августа, в Заводском районе Орла произошло ДТП с участием двух иномарок. На дороге не разминулись «Хендэ Элантра» и «Киа Рио». В итоге пострадала два человека.

Авария произошла в семь часов вечера на Комсомольской улице в районе дома №314. 25-летний водитель «Хендэ» направлялся в сторону переулка Дарвина и врезался в «Киа», которая в это время ехала прямо во встречном направлении.

- В результате ДТП водитель и 53-летняя пассажирка автомобиля «Хендэ» получили травмы и были отпущены амбулаторное лечение, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых два с пострадавшими. Травмы получили пять человек.