В Орловскую область прибыло еще 4000 доз вакцины «Спутник Лайт» Фото: Архив "КП"

Во вторник, 10 августа, в Орловскую область поступила новая партия вакцины. В регион прибыли 4000 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» и 3600 доз «Спутник V».

Сегодня утром вакцины уже начали распределять по пунктам вакцинации, которых в регионе 38.

- Завершили вакцинацию от коронавируса вакциной «Спутник V» 138 134 орловцев. Еще 3 320 человек прошли вакцинацию «Спутник Лайт». 356 человек прошли повторную вакцинацию этой вакциной, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Кроме того, еще 5 342 человека завершили вакцинацию «ЭпиВакКорона» и 727 человек «КовиВак».