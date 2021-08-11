В райцентре Орловской области из трехэтажки эвакуировали пять человек Фото: Архив "КП"

Во вторник, 10 августа, в селе Знаменское Знаменского района произошел пожар в трехэтажном жилом доме. Из-за сильного задымления в подъезде спасателям пришлось провести эвакуацию.

ЧП произошло в половине восьмого часа дня на улице Мира. Огонь охватил кухню в двухкомнатной квартире. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Сгорел холодильник.

- На момент прибытия пожарных в подъезде наблюдалось задымление, было сформировано звено газозащитников для проведения разведки на наличие людей и тушение пожара. Было эвакуировано пять человек, пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.