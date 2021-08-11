Орловским лесничествам купили пять тракторов почти на 17 миллионов рублей

Автопарк орловских лесничеств вновь пополнился новой техникой. За последние два с половиной года он увеличился на 29 машин. Накануне для лесничеств закупили пять тракторов «Беларус-1025.3» почти на 17 миллионов рублей.

В комплекте вместе с тракторами поступили самосвальные прицепы грузоподъемностью 4,5 тонны и отвалы-толкатели. При этом во время закупки возникла экономия на 5,8 миллиона рублей.

- Средства направили на дополнительную покупку - пожарную автоцистерну с комплектом пожарно-технического вооружения и другого лесопожарного оборудования, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.