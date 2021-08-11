Безопасность школьных автобусов и маршрутов проверяют в Орловской области

Перед стартом занятий в школах идет проверка безопасности автобусов и маршрутов Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В Орловской области перед новым учебным годом идет проверка безопасности не только самих школ, но и дороги к ним. Сотрудники ГИБДД проверяют школьные автобусы и маршруты.

Работа ведется во всех районах области. Так, полицейские в Свердловском районе на днях изучили техническое состояние 17 автобусов и состояние улиц и дорог, по которым они везут ребят на занятия. Если у автобусам нареканий не возникло, все оказались исправны, то с дорогами не все так гладко.

- В настоящее время совместно с заинтересованными ведомствами обследовано 13 школьных маршрутов. По фактам выявленных недостатков внесено одно представление об устранении нарушений. Информация направлена в прокуратуру района и комиссию по безопасности дорожного движения, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.