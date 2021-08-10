Конные бега пройдут на ипподроме Орла в выходные 14-15 августа

Эта рабочая неделя в Орле закончится зрелищным спортивным событием. На ипподроме 14 и 15 августа состоятся конные бега.

Состязание будут проходить в течение двух дней. В субботу, 14 августа, разыграют главный приз для лошадей орловской породы в рамках III этапа Кубка "Наследие России".

А в воскресенье, 15 числа, разыграют главные призы сезона 2021 для лошадей рысистых пород (Призы Дерби, Элиты, Гибрида, Вступительный открытый).

Вход для зрителей свободный.

КОГДА? ГДЕ?

14,15 августа, с 12.00

ул. Высоковольтная, 6

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