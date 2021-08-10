Заводскую администрацию Орла возглавила Маргарита Деркач

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У территориального управления городской администрации Орла новый, а точнее новая, глава. У руля стала Маргарита Деркач, мэр Юрий Парахин подписал 9 августа соответствующее постановление.

Буквально пару неделю назад прежнего главу Сергея Седова отправили в отставку: после проверки состояния улиц, дорог и парков Заводского района губернатор Андрей Клычков раскритиковал деятельность Седова.

Пресс-служба мэрии Орла опубиковала биографию свеженазначенного руководителя Заводского района. Маргарита Деркач уроженка Орла, родилась в 1979 году. По образованию юрист, окончила ОГУ им. Тургенева, а также ОГУЭТ. С 2006 года работала в горадминистрации, сперва в должности специалиста комитета административно-технического контроля, затем стала его председателем. С 2016 года работала начальником отдела мониторинга в сфере благоустройства и санитарного содержания городских территорий.