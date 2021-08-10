В Северном районе Орла 18-летний посетитель бара случайно убил мужчину

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

Трагедией закончилась драка в одном из питейных заведений Северного района Орла. 18-летний посетитель бара поссорился с 46-летним мужчиной и напал на него с кулаками. Удар оказался смертельным.

ЧП случилось в ночь с 8 на 9 августа. Перепалка в заведении закончилась печально. Юноша и мужчина сперва просто выясняли отношения на словах, но затем младший из оппонентов ударил старшего. 46-летний мужчина упал и ударился головой. Травма оказалась не совместима с жизнью, он скончался на месте происшествия.

Нападавшего удалось задержать оперативникам по горячим следам. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

- В ходе допроса он сознался в содеянном и пояснил обстоятельства совершенного преступления. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказал корреспонденту "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.