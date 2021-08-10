Будущие первоклашки в Орле получили подарки к первому сентября

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле завершилась благотворительная акция "Дорога в школу". Детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, помогли собраться в первый класс и устроили для них праздник в преддверии первого в жизни учебного года.

Благотворительный проект помогает подготовиться к школе почти 30 лет. Неравнодушные орловцы оказывают помощь детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья, ребятам из многодетных семей.

- Ребята получили персональные полезные наборы: удобные ортопедические ранцы и комплекты школьно-письменных принадлежностей, куда вошли карандаши, ручки, фломастеры, цветная бумага и картон, пластилин, тетради и многое другое, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Также для мальчиков и девочек состоялся праздник с шоу гигантских мыльных пузырей.