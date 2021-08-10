В Орле мужчина убежал из магазина с неоплаченными электроинструментами

Росгвардейцы нашли похитителя в ближайшем дворе. Фото: пресс-служба Росгвардии Орловской области.

В Орле на краже из строительного магазина попался 41-летний местный житель. Мужчина хотел бесплатно раздобыть электроинструменты, но в итоге может стать фигурантом уголовного дела.

Работники торговой точки на Московском шоссе уличили орловца в воровстве и вызывали вневедомственную охрану. Когда на место прибыл наряд Росгвардии, мужчина уже успел сбежать, прихватив с собой товар на сумму более десяти тысяч рублей.

Однако спрятаться похитителю не удалось. Сотрудники вневедомственной охраны приступили к поиску и вскоре обнаружили мужчину с электроинструментами в близлежащем дворе многоквартирного дома.

- Силовики задержали данного гражданина и вызвали сотрудников следственно-оперативной группы. Дальнейшее разбирательство по данному факту будет проведено региональным УМВД, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии Орловской области.