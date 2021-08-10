В Орловской области на три дня зарядит дождь

До конца рабочей недели в Орле ожидаются дожди Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле на три дня зарядит дождь. Несмотря на пасмурную погоду, которая задержится в регионе до конца недели, сохранится жара.

Судя по карте осадков Яндекса, дождевые тучи накроют область на весь день 10 августа, продолжит идти дождь и в ночь на 11 августа. Днем в среду, 11 числа, пасмурно, кратковременные дожди. Температура от +19 до +28 градусов.

Сохранится пасмурная погода и в четверг, 12 августа. По прогнозам синоптиков и в дневное, и в ночное время будет идти дождь. На столбиках термометров от +16 до +26.

По предварительным прогнозам, к концу недели установится погода сухая и жаркая: воздух разогреется до +27... +28.