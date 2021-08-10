В Ливнах два дня будет работать мобильный пункт вакцинации от ковид

Ливнах два дня будет работать мобильный пункт вакцинации от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Мобильные прививочные пункты работают не только в Орле, но и в райцентрах. Так, 11 и 12 августа провакцинироваться можно будет в Ливнах.

На выбор ливенцам будет две вакцины – двухкомпоненый «Спутник V» или однокомпонентный «Спутником Лайт» (подходит для ревакцинации).

11 августа пункт вакцинации будет работать около магазина «Пятерочка» (улица Заливенская,63). 12 августа ФАП переедет к зданию «Ливны Электро» (переулок Кирова, 3). Время работы - с 11.00 до 18.00 часов.

- Если нет возможности вакцинироваться в эти дни, можно записаться на прививку через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, телефон «122» или в регистратуре взрослой поликлиники «Ливенской ЦРБ», - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.