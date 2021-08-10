Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2021 14:04

Дожидающиеся суда обвиняемые орловского СИЗО проголосуют на выборах

УФСИН начало подготовку к единому дню голосования
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В УФСИН началась подготовка к выборам

В УФСИН началась подготовка к выборам

Фото: Архив "КП"

19 сентября жители Орловской области проголосуют на выборах. Ждет голосование и обвиняемых, которые сейчас содержатся в орловском СИЗО-1.

Региональное УФСИН начало подготовку к единому дню голосования. На данный момент создана рабочая группа, занимающаяся подготовкой. Проголосуют в сентябре на выборах не только те граждане, которые содержатся сейчас в СИЗО. Примут в голосовании участие и содержащиеся под домашним арестом жители.

- На сегодняшний день в УФСИН избирательным правом обладает около 350 человек, содержащийся в следственном изоляторе и около 30 граждан, находящихся под домашним арестом, состоящих на учете в филиалах уголовно-исполнительной инспекции, - рассказали "КП" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.