Прохожий обворовал орловца на 25 тысяч рублей во время работы

Орловца обворовали на 25 тысяч рублей во время работы Фото: Архив "КП"

Орловец лишился телефона и портмоне с деньгами, оставив их на время работы в помещении одной из организаций в Железнодорожном районе облцентра. Как оказалось, вещи привлекли внимание случайного прохожего.

57-летнего похитителя привлекли незапертая дверь в помещение с чужой одеждой и отсутствие свидетелей. Мужчина обыскал вещи и забрал все самое ценное. Общая стоимость его добычи составила 25 тысяч рублей.

Однако остаться незамеченным воришке все-таки не удалось – он попал в объектив камеры видеонаблюдения. Вскоре к нему домой наведались оперативники.

- Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к совершению данного деяния. В настоящее время похищенное частично изъято, полицейские устанавливают местонахождение сотового телефона, который подозреваемый успел сбыть, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.