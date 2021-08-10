В Ливнах при столкновении с «ВАЗом» пострадал мотоциклист. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

В понедельник, 9 августа, в городе Ливны Орловской области произошла авария. На дороге не смогли разъехаться мотоцикл «Сузуки» и отечественная легковушка «ВАЗ».

ДТП случилось в девять часов вечера. 22-летний мотоциклист, ехавший по Орловской улице, столкнулся с машиной, двигавшейся по Дорожной улице. И мотоциклист, и водитель легковушки направлялись в сторону улицы Гайдара. Причины аварии еще предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

В Ливнах при столкновении с «ВАЗом» пострадал мотоциклист. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

- В результате столкновения водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых три с пострадавшими. Ранения получили девять человек (один ребенок).