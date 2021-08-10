Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2021 12:24

Ливенская ЦРБ получила велоэргометр для пациентов с сердечными заболеваниями

Устройство поможет проводить диагностику сердца во время физической нагрузки
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ливенскую ЦРБ поступило специальное оборудование для ультразвукового исследования сердца пациентов во время физической нагрузки. Велоэргометр – велосипед поможет выявлять скрытую ишемию миокарда.

Пройти обследование жители района смогут по назначения своего лечащего врача. Велоэргометр уже прошел пуско-наладочные работы и готов приступить к делу.

- Такого уровня оборудования прежде в Ливенской ЦРБ не было. Данный аппарат будет подключаться к датчику УЗИ и параллельно будет проводиться ультразвуковое исследование сердца во время проведения физической нагрузки, - говорит Светлана Моногарова, заведующая кардиологическим отделением БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ».