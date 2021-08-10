Под Орлом работники агрофирмы украли больше двух тонн зерна

Работников сельхозпредприятия поймали на краже зерна Фото: Архив "КП"

В Орловской области работников агрофирмы задержали с поличным на краже зерна с предприятия. Компания из троих мужчин и женщины похитила полтонны пшеницы и больше двух тонн ячменя.

Нажиться незаконным путем решили работники одного из аграрных предприятий в Троснянском районе. Трое мужчин - 48, 38 и 59 лет, а также 43-летняя женщина сговорились о похищении зерновых. Однако оперативникам местного отдела полиции стало известно о запланированной краже. Двоих работников полицейские взяли с поличным, прямо во время похищения 500 килограмм пшеницы: мешки они загружали в личные автомобили. Кроме того, к краже уже были готовы мешки с ячменем общей массой больше дух тонн. Сотрудники уголовного розыска нашли их в одном из помещений на территории фермы.

Возбуждено два уголовных дела: о краже по предварительному сговору и о покушении на кражу. Установлено, что ворованное зерно сотрудники аграрного предприятия собирались продать, а деньги поделить.

- Подозреваемые признались в причастности к преступлениям, а также выразили намерение возместить причиненный ущерб, общая сумма которого составила порядка 55 тысяч рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Все подозреваемые сейчас под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.