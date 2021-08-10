Коронавирус в Орловской области на 10 августа 2021: умерли трое, заболели 99

Коронавирус в Орловской области на 10 августа 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области вновь наметился рост заболеваемости коронавирусом. Число заразившихся за сутки приблизилось к сотне. По данным федерального оперштаба на 10 августа 2021, заболели 99 человек.

За весь период пандемии количество заражений коронавирусом уже превысило отметку в сорок одну тысячу и на сегодняшний день составляет 41080. Победить заболевание смогли 38 570 жителей Орловской области. Накануне из стационаров и амбулаторного лечения выписались 67 человек.

Однако продолжают ежедневно фиксироваться смертельные случаи. Опертшаб сообщил о том, что скончались еще три пациента с диагностированным коронавирусом. Пандемия унесла жизни уже 883 орловцев.