Орловцев просят помочь нуждающимся семьям продуктами. Фото: Красный Крест Орел

В Орле объявили сбор продуктов для семей социального риска. Неравнодушных горожан просят помочь людям, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации.

Сбор объявило Орловское городское отделение Российского Красного Креста. Совсем недавно общественная организация выиграла президентский грант на реализацию проекта «Сестра милосердия 2.0». Его финансирование составило около трех миллионов рублей.

- «Сестра милосердия 2.0» охватит расширенный круг благополучателей - людей, попавшим в трудную жизненную ситуацию, многодетные семьи, инвалидов и пожилых. Это и проведение образовательных мероприятий, и консультирование, и помощь продуктовыми наборами, средствами реабилитации, - рассказал «КП» Валерий Бурковский, руководитель орловского городского отделения «Российского Красного Креста».

Однако, несмотря на то, что сумма гранта не маленькая, чтобы обеспечить всех нуждающихся все-таки понадобится помощь неравнодушных людей.

К сбору принимают макароны, гречка, рис, крупа, консервы, а также памперсы и пеленки. Принести их можно в городское отделение РКК по адресу: Георгиевский переулок, дом №5. Прием ведется с 9.00 до 14.00.

Справки по телефонам: 76-13-30, 76-41-25 и 78-18-97