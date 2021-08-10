В Орловской области 54-летний мужчина пострадал при пожаре в доме

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области пожарные потушили полыхавший жилой дом и хозяйственную постройку. Есть пострадавший: госпитализирован в больницу 54-летний мужчина.

ЧП случилось в Ливенском районе в понедельник, 9 августа, утром. Сигнал спасателям о серьезном пожаре в деревне Бараново поступил примерно в половине одиннадцатого. Когда они прибыли на место, дом и стоящая рядом хозяйственная постройка горели изнутри, кроме того, пламя вот-вот грозило перекинуться на соседний дом. Огонь удалось потушить, но деревянный дом площадью 54 квадрата сгорел. Пострадавшего мужчину увезли и госпитализировали в районную больницу.

- Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

С огнем боролись пожарные двух частей.