Вакцинация от коронавируса пройдет на автовокзале Орла 10 августа Фото: Архив "КП"

Сегодня, 10 августа, желающих сделать прививку от коронавируса ждут в Заводском и Северном районах Орла. Мобильные пункты вакцинации будут работать около автовокзала и торгового центра «Европа» (ул. Металлургов, 17. к. 1).

С 12 до 19 часов здесь можно будет получить первый компонент вакцины от коронавируса. Однако вначале пройдет небольшой медосмотр терапевта.

- Напоминаем, для получения вакцины от новой коронавирусной инфекции необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.