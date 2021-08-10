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Здоровье10 августа 2021 10:48

Вакцинация от коронавируса пройдет на автовокзале Орла 10 августа

Привиться можно будет с 12 до 19 часов
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Вакцинация от коронавируса пройдет на автовокзале Орла 10 августа

Вакцинация от коронавируса пройдет на автовокзале Орла 10 августа

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 10 августа, желающих сделать прививку от коронавируса ждут в Заводском и Северном районах Орла. Мобильные пункты вакцинации будут работать около автовокзала и торгового центра «Европа» (ул. Металлургов, 17. к. 1).

С 12 до 19 часов здесь можно будет получить первый компонент вакцины от коронавируса. Однако вначале пройдет небольшой медосмотр терапевта.

- Напоминаем, для получения вакцины от новой коронавирусной инфекции необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.