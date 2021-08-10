В аварии с двумя автобусами в Северном районе Орла пострадали пять человек

Авария с участием двух автобусов в Северном районе Орла. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В понедельник, 9 августа, в Северном районе Орла произошла серьезная авария с участием двух автобусов. Муниципальный «Лиаз» столкнулся с автобусом «ПАЗ».

ДТП случилось в 15:50 часов дня в районе дома №122 по Московскому шоссе. 38-летний водитель «Лиаза» врезался в «ПАЗ», после чего тот протаранил дорожное ограждение.

Авария с участием двух автобусов в Северном районе Орла. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В аварии пострадали пять человек – 35-летний водитель и пассажиры «ПАЗика». Это десятилетний мальчик, 21-летняя девушка, 61-летний мужчина и 24-летний юноша.

- Ребенок был доставлен в НКМЦ им. Круглой и после оказания медпомощи отпущен домой. Остальные пострадавшие были доставлены в областную клиническую больницу им. Мопра и после медицинской помощи также отпущены, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Специалисты продолжают устанавливать причины аварии.