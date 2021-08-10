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Общество10 августа 2021 10:07

Зареченский микрорайон Орла на день останется без воды

Причиной отключения станут работы при строительстве водовода от Авиационной до Генерала Родина
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Зареченский микрорайон Орла на день останется без воды

Зареченский микрорайон Орла на день останется без воды

Фото: Архив "КП"

На следующей неделе, 18 августа, жители Зареченского микрорайона Орла на день останутся без воды. Причиной отключения станут работы при строительстве водовода от Авиационной до Генерала Родина.

Строительные бригады будут делать врезку строящегося участка водовода. Поэтому приведется временно ограничить водоснабжение.

Полное отключение воды пройдет по улицам Алроса, Емлютина, Зеленина, Разведчика Воробьева, Генерала Ковалева и улице Царев Брод Орловского района. Полное отключение водоснабжение коснется потребителей Орловского района МКР Зареченского ПМК.

- Незначительно пострадают жители Советского района — на время врезки у них будет снижено давление питьевой воды в разводящей водопроводной сети, - сообщает пресс-служба администрация Орла.

Воды не будет с 8:00 до 16:00 часов утра.