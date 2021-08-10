Счета учреждений культуры и образования в Орле разблокируют к середине августа

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Все заблокированные счета учреждений образования и культуры Орла разблокируют к середине августа. Город начал гасить долги, из-за которых счета оказались под арестом, за счет средств федеральной дотации.

В прошлом месяце Орлу досталось 900 миллионов рублей правительственной дотации. Было принято решение направить большую часть этих средств на погашение долгов: десятки школ и детских садов, а также других бюджетных организаций, не могут в настоящее время нормально вести финансово-хозяйственную деятельность.

- На настоящий момент беспрепятственно осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность могут 46 организаций. Планируется, что к 16 августа 2021 года будут разблокированы счета всех 152 бюджетных и казенных учреждений культуры и образования, - сообщили "КП" в пресс-службе мэрии Орла.

Накануне, 9 августа, 54 миллиона рублей направили на погашение долгов перед поставщиками питания и 100 миллионов рублей - на долги по коммунальным услуги (за полугодие 2021-го).