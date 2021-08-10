В Орловской области уничтожили 45 очагов произрастания конопли Фото: Архив "КП"

Теплый сезон в Орловской области ознаменовался для полицейских проведением оперативно-профилактического мероприятия «Мак – 2021». Прошло оно в два этапа и была направлено на предотвращение наркопреступлений.

В итоге оперативники уничтожили 45 очагов произрастания дикорастущей конопли общей площадью 39664 квадратных метров. Обнаружили и участки, где наркотическое растение выращивали специально. Здесь изъяли 39 кустов.

При этом во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мак – 2021» было выявлено 29 наркопреступлений, по которым возбуждены уголовные дела.

- 13 наркопреступлений связаны с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, 11 – имеют тяжкий и особо тяжкий состав преступления. Всего из незаконного оборота изъято порядка двух килограммов наркотических средств, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.