Под Ливнами на большом пожаре в жилом доме пострадал мужчина Фото: Архив "КП"

В понедельник, 9 августа, в Ливенском районе произошел серьезный пожар. Огонь охватил жилой деревянный дом и дворовую постройку в селе Бараново.

ЧП произошло в районе половины одиннадцатого часа дня. На место выдвинулись сотрудники 7-й пожарно-спасательной части и 8-й пожарной части Ливенского района. К моменту их прибытия дом уже дом и хозпостройка горели изнутри, был риск распространения огня на соседний дом.

Пожарным удалось локализовать возгорание и не дать пламени перекинуться к соседям. Однако огонь полностью уничтожил жилой дом и дворовую постройку, с которых начался пожар. Кроме того, на пожаре пострадал 54-летний мужчина.

- Пострадавший был госпитализирован в Ливенскую ЦРБ. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.