Орловские аграрии собрали уже почти два миллиона тонн зерна Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области в самом разгаре уборка урожая-2021. Сейчас в регионе идет уборка картофеля (Орловский район), рапса, гороха и, конечно, зерновых.

Согласно озвученным областным Правительством данным на 9 августа, аграрии намолотили уже 1 миллион 970 тысяч тонн зерновых культур. Уборка озимой пшеницы идет во всех районах (намолочено 1306,6 тысяч тонн), яровой – в 13 районах (81,4 тысяч тонн).

Также сельхозпредприятия приступили к уборке озимой ржи (7 районов), озимого ячменя (Знаменский район) и озимого рапса (14 районов).

- Уборку овса ведут 17 районов Орловщины, намолочено 16,8 тысяч тонн. Уборка гороха идет в 18 районах, намолочено 25,6 тыс. тонн. Сельхозпредприятия Новодеревеньковского района ведут уборку гречихи, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.