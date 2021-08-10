Орловские полицейские раскрыли кражу животноводческих матов

Кражу с фермы раскрыли орловские полицейские Фото: Ольга СУПОНЕВА

Молодого орловца задержали за кражу с фермы. Житель Колпнянского района занимался ремонтом на агропредприятии и позарился на чужое имущество.

С заявлением в полицию обратился директор агропредприятия. Он рассказал, что закупил новые мат-подстилки для коров, а кто-то украл их. Сотрудники местного отдела ОВД занялись розыском возможного вора. В краже заподозрили двадцатилетного рабочего, выполнявшего ремонт.

- Полицейские выяснили, что молодой человек занимался ремонтными работами на территории фермы и, имея доступ к помещениям, в ночное время совершил хищение имущества с целью личного обогащения. Похищенное полицейские изъяли по месту его жительства, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По уголовной статье «Кража» возбуждено дело. Пока идет предварительное следствие, молодой человек будет находиться под подпиской о невыезде.