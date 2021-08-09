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Звезды9 августа 2021 19:17

Театр «Свободное пространство» в Орле возобновил работу после каникул

В августе зрители смогут посмотреть спектакли, отмененные в июне
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле вышли с каникул и вновь готовы радовать зрителя артисты театра «Свободное пространство». В августе орловские театралы могут посмотреть спектакли, отмененные в июне.

Билеты на постановку «День 1418», купленные на июнь, будут действительны. Билеты на спектакль от 10 июня действительные на 13 августа, начало постановки в 19.00. А билеты на спектакль от 12 июня действительные на 14 августа, старт спектакля – 18.00.

Познакомиться с афишей театра и приобрести билеты на другие спектакли можно на официальном сайте «Свободного пространства».