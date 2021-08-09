В Орловской области аграриев оштрафовали за бурьян на полях Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжаются рейды по сельскохозяйственным угодьям. Многие из них регулярно заканчиваются штрафами за бурьян. Заплатить за заросшие поля придется и аграриям из Новосильского района.

Инспекторы Россельхознадзора еще в апреле 2021 года провели на территории сельскохозяйственного кооператива плановый осмотр и зафиксировали, что земельный участок площадью 83000 квадратных метров не обрабатывается и зарос сорной травой и кустарником.

- По факту нарушения земельного законодательства проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой собственник участка 27 июля привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении нарушения, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.