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Общество9 августа 2021 17:02

В Орловской области аграриев оштрафовали за бурьян на полях

Теперь руководству сельскохозяйственного кооператива приведется заняться зачисткой территории
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловской области аграриев оштрафовали за бурьян на полях

В Орловской области аграриев оштрафовали за бурьян на полях

Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжаются рейды по сельскохозяйственным угодьям. Многие из них регулярно заканчиваются штрафами за бурьян. Заплатить за заросшие поля придется и аграриям из Новосильского района.

Инспекторы Россельхознадзора еще в апреле 2021 года провели на территории сельскохозяйственного кооператива плановый осмотр и зафиксировали, что земельный участок площадью 83000 квадратных метров не обрабатывается и зарос сорной травой и кустарником.

- По факту нарушения земельного законодательства проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой собственник участка 27 июля привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении нарушения, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.