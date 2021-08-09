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Общество9 августа 2021 17:01

Орловца задержали при попытке дать полицейскому взятку 80 тысяч рублей

Пожилой мужчина хотел откупиться от административной ответственности, а в итоге попал под уголовную
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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За попытку дать взятку полицейскому житель Кромского района будет держать ответ перед судом

За попытку дать взятку полицейскому житель Кромского района будет держать ответ перед судом

В Орловской области мужчину задержали при попытке дать полицейскому взятку в 80 тысяч рублей. За деньги 67-летний житель Кромского района хотел откупиться от административной ответственности, а теперь ему светит уголовное разбирательство.

Уголовное дело по статье "Покушение на дачу взятки" возбудил следственный комитет. Установлено, что 7 августа местный житель прямо в кабинете Кромского районного отдела полиции пытался передать указанную выше сумму сотруднику при исполнении. Незаконная "сделка" не состоялась

- Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Орловской области. Расследование уголовного дела продолжается, производятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.