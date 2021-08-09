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Общество9 августа 2021 16:29

В Орле создадут Центр повышения мастерства педагогов

Образовательная площадка заработает с 1 сентября
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле создадут Центр повышения мастерства педагогов

В Орле создадут Центр повышения мастерства педагогов

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже 1 сентября в Орле на базе Института развития образования (ранее – Институт усовершенствования учителей) начнет работу Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов.

Сейчас в Институте продолжается ремонт помещений. После открытия здесь будут получать дополнительные навыки учителя, проходить стажировки и обучение в формате равный равному и так далее.

Кроме того, запланировано создание онлайн-платформы для осваивания цифровых технологий в образовании.

- Центр предназначен для своевременной адаптации педагогов к постоянно меняющимся условиям и для их профессионального и личностного развития. Здесь будут созданы условия, которые помогут ускорить процесс устранения профессионального дефицита педагогических работников, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.