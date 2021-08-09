В Орловской области пройдет костюмированный конный праздник Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В грядущую субботу Злынский конезавод в Орловской области организует для своих гостей костюмированный конный праздник. Организаторы посетителям проявить фантазию и придумать наряды на конную тематику.

Изюминкой мероприятия должна стать развлекательная программа и катание на лошадях.

- Мероприятие проводится по инициативе Школы юного наездника. Обращаем внимание на необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при посещении праздника, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Отметим, гости смогут не только познакомиться с обитателями конезавода, но и посмотреть расположенную в поселке усадьбу Телегиных.

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КОГДА? ГДЕ?

14 августа в 11.00

Злынский племенной конезавод (Орловская область, Болховский район, поселок Злынский конезавод)