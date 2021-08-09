В весенний призыв-2021 от службы в армии освободили почти 760 орловцев

В Орловской области подвели итоги весеннего призыва в армию-2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области подвели итоги весеннего призыва в армию-2021. Регион смог выполнить план по новобранцам на 100%, однако без особенностей призывная кампания не прошла.

Для несения срочной службы в вооруженные силы было направлено более 1000 человек. При этом освобожденными от призыва по результатам призывных комиссий оказались 758 юношей. Увеличилось и количество уклонистов.

- Рост количества призывников, уклоняющихся от военной службы, этой весной вырос. После окончания весеннего призыва призывников, которых не удалось оповестить о явке на заседания призывных комиссий, осталось 303 человека (весной 2020 года их было 291 человек), - сообщил военный комиссар Орловской области Дмитрий Примак на совещании в региональном Правительстве 9 августа.

Пока озвучена информация о том, что количество призывников осеннего призыва 2021 года будет увеличено по сравнению с осенью 2020-го.